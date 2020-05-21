- Учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ - правильная идея. Если выявят другие случаи COVID у футболистов, на мой взгляд, целесообразно отменить турнир. Даже если их будет немного, слечь могут лидеры, нарушится подготовка, как это случилось в "Динамо".
Понимаю, что, может быть, ничего и не произойдет, но, к сожалению, лично знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил абсолютно здорового человека в труп. У моего друга умер хороший знакомый. Инструктор по лыжам, которому было 40 лет. Человек имел прекрасное здоровье, - цитирует футболиста Sportbox.
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Дмитрий Комбаров: если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит?
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
Дмитрий Комбаров перешел в самарский клуб летом 2019 года на правах свободного агента. В футболке "Крыльев" игрок вышел на поле в 16 матчах РПЛ текущего сезона. До этого Комбаров играл за московский "Спартак".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке, у самарской команды 22 балла.
Дмитрий Комбаров: знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил здорового человека в труп
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал решение о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: СЭ
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