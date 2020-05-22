Кикнадзе: говорил Семину, что всегда буду на стороне клуба

"Юрий Павлович всегда говорил мне, что он будет на стороне игроков. А я ему говорил, что всегда буду на стороне клуба. Клуб больше меня и Юрия Павловича, больше любого из тренеров и игроков. Важно, чтобы развивался клуб и команда. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе тренерского штаба, понимание того, что мы работаем на клуб, присутствовало. Для меня это ценно", - сказал Кикнадзе в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, контракт Семина действует до 31 мая. "Локомотив" официально сообщил о том, что соглашение с 73-летним тренером продлено не будет. Вместо него команду возглавит Марко Николич.
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Фото: ТАСС
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