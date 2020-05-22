Кикнадзе заявил, что Семин мало времени уделял молодежи.
Кикнадзе: за полтора года ни разу не удалось вытащить Сёмина на игры молодёжки
"Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня!" Семин - о словах Кикнадзе
"Что вообще Кикнадзе мог сказать? Тот лепет, который он несет… Оказывается они на четыре года распланировали будущий "Локомотив". Нет, ребята, зачем 4 года? Там хватит года или полтора, чтобы от "Локомотива" остались одни руины. Потом, это что за выражение: "Я за клуб, а клуб больше, чем тренер". Какой клуб? Клуб любителей пива? Это футбольный клуб и главное там — это команда, а потом уже все остальное.
Считаю, что высказывание про молодежь — это цирк. "Локомотив" — команда, которая имеет больше всех своих воспитанников. Кто еще может похвастаться таким количеством?" - цитирует Баринова Sport24.
Напомним, 14 мая "Локомотив" сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Вместо него команду возглавит сербский специалист Марко Николич.
После 22 туров в чемпионате России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Источник: Семин был самым высокооплачиваемым тренером РПЛ. Николич будет зарабатывать почти в 4 раза меньше
Валерий Баринов: хватит года или полтора, чтобы от "Локомотива" остались одни руины
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал слова генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе относительно Юрия Семина.
Фото: Sportbox
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