- На меня вышел Агузаров, предложил поехать в "Спартак". Тренировался с основным составом, но на тот момент Антон Митрюшкин стал чемпионом Европы со своим возрастом. Мне прямо сказали: "У нас есть свое молодое дарование, извини. Будем его подтягивать к основе". Я их понял, это логично, тем более Антон на пару лет меня младше. В итоге я поехал в "Краснодар", - приводит слова футболиста Матч ТВ.
24-летний Антон Митрюшкин выступал за "Спартак" с 2009 по 2015. Затем вратарь перешел в швейцарский "Сьон". За него он провел 63 матча и пропустил 108 голов. Митрюшкин является чемпионом Европы до 17-ти лет, а также сереряным призером Евро-2015 до 19-ти лет.
25-летний Артем Леонов выступал за "Краснодар-2" в 2013. Он провел 6 матчей и пропустил 15 голов. Затем голкипер перешел в "Уфу".
Также в послужном списке Леонова хорватский "Лучко", "Мордовия", "Крылья Советов", "СКА-Хабаровск", минское "Торпедо".
В текущем сезоне белорусского чемпионата вратарь провел 10 матчей в составе "Минска" и пропустил 20 голов.
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"Митрюшкина будем подтягивать к основе, извини." Вратарь "Минска" Леонов - о переходе в "Спартак"
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Фото: Spartak World
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