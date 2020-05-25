— Головин точно не вернется. Он не для этого туда уезжал. Он провел отличный сезон и продолжает набирать форму. Кроме того, в России его точно не купят за те деньги, которые он будет стоить к концу лета. Продать его могут в Англию, и, думаю, что у него самого есть такая цель, — рассказал Радимов в интервью Legalbet.
23-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции, который завершился досрочно из-за коронавируса, футболист провёл 25 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
"Монако" завершил сезон на девятом месте.
Радимов: Головин точно не вернется в РПЛ. Его могут продать в Англию. Думаю, у него у самого такая цель
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин не вернётся в российский чемпионат.
Фото: Getty Images
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