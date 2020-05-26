Григорян тренировал Гулиева в махачкалинском клубе в 2017 году.
- О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Тот же Карпин доказал, что процессом можно управлять.
У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза, - цитирует Григоряна Eurosport.
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Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2" за неподобающее поведение. Вместо него в Тарасовку вызван Константин Шильцов.
Весь 2018 год хавбек провел в ростовском клубе, сначала в аренде, а потом на постоянной основе. Затем в 2019 "Спартак" использовал опцию обратного выкупа.
23-летний полузащитник Аяз Гулиев - воспитанник "красно-белых". В текущем сезоне игрок провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
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Григорян: о неумении Гулиева управлять собой знают все, но он чистый парень
Экс-наставник "Анжи", "Тамбова" и ряда других клубов России Александр Григорян прокомментировал ситуацию с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым.
Фото: Известия
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