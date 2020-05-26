"Динамо" не ведет переговоров с Кузяевым

Как сообщает "Спорт-экспресс", московский клуб не ведет переговоров с игроком, у которого истекает контракт с "Зенитом". "Динамо" хотело заполучить игрока зимой, но тогда до обсуждения деталей не дошло — игрок был травмирован. Сейчас же у москвичей другие трансферные цели.
Ранее сообщалось, что "Динамо" предложило Кузяеву трехлетний контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
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Фото: Sportbox
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