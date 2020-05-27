- Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее.
Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум, - цитирует Федуна Sport24.
Ранее появилась информация, что "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями.
Гинер предложил продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы
По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
Федун - об убытках от сезона без зрителей: это полтора миллиарда как минимум
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выступил за возобновление сезона РПЛ со зрителями на трибунах.
Фото: Sportbox
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