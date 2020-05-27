- Тут даже не о чем говорить. Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них - это две разные игры.
Для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима, - цитирует Аджоева Чемпионат.
Ранее появилась информация, что "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями.
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По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
Тульский "Арсенал" выступил за возобновление РПЛ со зрителями
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что клуб выступает за возвращение болельщиков на трибуны.
Фото: Myslo
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