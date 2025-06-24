"Марко попросил убрать пункты, где клуб может с ним разорвать контракт в одностороннем порядке при определённой позиции… Это было ещё до Кубка. Он идёт на понижение, а клуб убирает цифры, которые стоят в одностороннем порядке. И когда переподписали Станковича… Марко сидел ждал этот контракт с этими цифрами, ему так никто его и не прислал…", — сказал Орещук в выпуске программы "О, футбол!"
Напомним, 20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера клуба. Марко Николич занимал эту должность с лета 2024 года. Под его руководством в сезоне-2024/25 команда стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Теперь сербский специалист возглавляет греческий АЕК.
Ранее также стало известно, что московский "Спартак" продлил контракт с главным тренером клуба Деяном Станковичем до лета 2027 года. Сербский специалист возглавлял красно-белых с 2024 года.
Орещук: Николич ушел из ЦСКА из-за условий контракта
Спортивный агент Роман Орещук заявил, что Марко Николич покинул должность главного тренер ЦСКА из-за несогласия с обновленными условиями контракта.
Фото: ПФК ЦСКА