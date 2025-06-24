"Возможно, точечное усиление произойдет, например правый или левый фланг защиты, - это клуб объявит. И подходить будем очень аккуратно. Не просто так тратить деньги, чтобы лишить соперника хорошего игрока, как делает одна из наших команд. Кстати, у нас есть внутренние договоренности, чтобы не переманивать друг у друга футболистов, со всеми клубами, кроме "Зенита", - цитирует Степашина "СЭ".
Перед стартом нового сезона московское "Динамо" возглавил тренер сборной России Валерий Карпин, который будет совмещать работу в клубе и в национальной команде. Бело-голубые уже осуществили один входящий трансфер в летнее заявочное окно: состав команды пополнил экс-защитник "Ростова" Максим Осипенко.
В свою очередь, легионеры Эли Даса и Фабиан Бальбуэна покинули команду в статусе свободных агентов. Ранее сообщалось, что к уходу из "Динамо" близок колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль.
Степашин: у "Динамо" есть договоренности не переманивать друг у друга футболистов со всеми, кроме "Зенита"
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о трансферных планах команды.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте