Напомним, что 31 мая закончился контракт Юрия Сёмина с московским "Локомотивом". Главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич, а Сёмин дал по поводу своего ухода из клуба большое интервью, в котором раскритиковал нынешнее руководство железнодорожников.
Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью
Комментируя отношения с бывшим главой клуба Ильёй Геркусом, Сёмин заявил: "Какие бы у нас ни сложились отношения с Геркусом, он всегда был за результат".
- Благодарен Юрию Павловичу за тёплые слова о своей работе. В такой непростой момент это особенно ценно, - сказал Геркус в интерью "Чемпионату".
Бывший генеральный директор отметил, что согласен со многими мыслями Сёмина:
- Согласен и с тем, что выбор тренера на замену Сёмину как минимум из вежливости мог бы быть с ним согласован. Ему же даже не предложили высказаться по этому поводу. Это неправильно, - сказал Геркус.
Отметим, что после 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в чемпионате России. Сезон возобновится 21 июня.
Геркус: выбор тренера на замену Сёмину мог бы быть с ним согласован
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал интервью Юрия Сёмина, в котором бывший наставник московского клуба поделился мнением по поводу совместной работы с функционером.
Фото: "СЭ"
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