Напомним, что Слуцкий возглавлял выступающий в Чемпионшипе "Халл" в 2017 году и не проработал с тиграми первый сезон.
Слуцкий рассказал, что после разговора с руководством отправился купить себе чемодан и встречал болельщиков клуба.
- Люди, сидящие внутри, вышли на улицу, чтобы увидеть меня. Мне говорили много приятных слов, я плакал в тот момент.
Все говорили, что я фантастический человек и фантастический тренер, хотя, вероятно, я этого не заслуживал, - цитирует Слуцкого Hulldailymail.
В декабре прошлого года Слуцкий возглавил "Рубин".
Слуцкий признался, что плакал, когда прощался с "Халлом"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что его растрогало общение с английскими болельщиками.
Фото: ФК "Рубин"
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