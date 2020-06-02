Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде

Подмосковный клуб намерен пройти лицензирования для участия в ФНЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".



По информации источника, руководство приняло решение создать новое юридическое лицо. Содержать клуб будут за счет владельца Fix Price Ломакина, инфраструктура и стадион - за счет бюджета Московской области.



Напомним, что "Химки" заняли второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, таким образом заслужил право повышения в классе.