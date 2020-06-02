Об этом сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".
По информации источника, руководство приняло решение создать новое юридическое лицо. Содержать клуб будут за счет владельца Fix Price Ломакина, инфраструктура и стадион - за счет бюджета Московской области.
Напомним, что "Химки" заняли второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, таким образом заслужил право повышения в классе.
Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде
Подмосковный клуб намерен пройти лицензирования для участия в ФНЛ.
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