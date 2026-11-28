Фото: ФК "Спартак" Кострома

Хорошо, что появился Мохаммади, который в Костроме исполняет лучше и эффектнее. Правда, меня начали спрашивать, хочу ли я попробовать так же. Но я шею сломаю сразу, если хотя бы раз так кину! - сказал Бевеев.