Хорошо, что появился Мохаммади, который в Костроме исполняет лучше и эффектнее. Правда, меня начали спрашивать, хочу ли я попробовать так же. Но я шею сломаю сразу, если хотя бы раз так кину! - сказал Бевеев.
Напомним, защитник "Спартака" из Костромы Надер Мохаммади прославился своими аутами, которые об бросает, исполняя кульбит вперед через голову.
В этом сезоне Мингиян Бевеев провел за "Балтику" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"