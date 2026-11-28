"Спартак" презентовал уникальную джерси, объединившись с хоккейным клубом
"Спартак" представил результат коллаборации с хоккейным клубом красно-белых.
Впервые в своей истории хоккейный и футбольный клубы "Спартак" объединились, чтобы создать совместное джерси, посвященное двум командам, сообщает пресс-служба московского клуба.
Красно-белые набрали 30 очков по итогам первого круга РПЛ и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От первой строчки подопечных Хуана Карлоса Карседо отделяет два балла.