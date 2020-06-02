Напомним, что Маркизио до переезда в Россию летом 2018 года десять лет выступал за "Ювентус".
- Почему "Зенит", а не клуб из Серии А? Это и было главной причиной. Поехал за границу, чтобы не предавать "Юве".
Не только из-за того, что мне дали "Ювентус" и болельщики, но и из-за того, что я чувствовал и что я пережил за эти годы, - приводит слова игрока Tuttosport.
За российский клуб Маркизио выступал на протяжении года. В РПЛ игрок провёл девять матчей и забил два гола.
По итогам прошлого сезона Маркизио завершил карьеру.
"Это было главной причиной". Маркизио объяснил, почему решил перейти в "Зенит"
Экс-хавбек питерского клуба Клаудио Маркизио рассказал, почему решился на переезд в Россию.
Фото: ФК "Зенит"
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