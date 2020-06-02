Ранее сообщалось, что в "Спартак" Промес перешёл за 10 млн евро.
- Мы заметили его в обзорной поездке по Нидерландам осенью 2013-го. Про Куинси тогда знал и ЦСКА, но "Спартак" сработал быстрее. Денег за Куинси просили много, но спортивный директор Попов смог убедить Якина и Федуна, что Промеса брать необходимо.
Многие иностранцы, получив хороший контракт, увы, деградируют, а Промес – исключение, - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
В итоге за красно-белых голландец провёл пять сезонов и стал с Народной командой чемпионом России.
В 2018 году игрока купила "Севилья" более чем за 20 млн евро.
Бывший селекционер "Спартака": про Промеса знал и ЦСКА, но "Спартак" сработал быстрее
Бывший тренер-селекционер "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал о том, как красно-белые заполучили Квинси Промеса.
Фото: ФК "Аякс"
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