- Не верю, что клуб находится на грани банкротства. По крайней мере я этого не ощущал. "Оренбург" - команда с традициями, сложно представить, что она перестанет существовать, - цитирует Емельянова Sportbox.
Также специалист допустил, что нападающий Джордже Деспотович не хочет оставаться в команде из-за условий нового контракта. С ним вел переговоры спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев. Разговор не увенчался успехом, после этого пошли слухи, что серб ищет другой клуб.
Емельянов возглавлял "Оренбург" с декабря 2019 года по май 2020 после того, как его предшественник Владимир Федотов перебрался в "Сочи". Под руководством Емельянова команда набрала 4 очка в 4 матчах.
На данный момент "Оренбург" занимает 13-е место в таблице, набрав 23 очка в 22 турах.
Экс-тренер "Оренбурга": сложно представить, что команда перестанет существовать
Экс-наставник "Оренбурга" Константин Емельянов выразил мнение о будущем клуба.
Фото: Советский Спорт
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