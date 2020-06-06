Дейвидас Шемберас: Вагнер Лав в ЦСКА - это будет хорошее укрепление
- Как скажется приход Вагнера на Чалове? Хоть Федор и сам достаточно мастеровит, Чалову будет очень полезно поиграть рядом с таким хорошим нападающим.
Набраться у него опыта и мастерства, - приводит слова экс-игрока ЦСКА "СЭ".
Ранее сообщалось, что 35-летний бразильский страйкер может вернуться в ЦСКА.
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов во всех турнирах. Ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ Фёдор Чалов в текущем сезоне забил пять мячей в рамках 22-х встреч.
В текущем сезоне ЦСКА идёт пятым после 22-х туров чемпионата России.
Шемберас: Чалову будет очень полезно поиграть рядом с таким хорошим нападающим, как Вагнер
Экс-хавбек ЦСКА Дейвидас Шемберас прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в московский клуб.
Фото: Rusfootball.info
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