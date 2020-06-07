Ранее сообщалось, что сегодня будет объявлено о возвращении игрока в московскую команду.
- Надо понимать, что Вагнер будет играть только в следующем сезоне. А то многие, наверное, путают и не понимают, что в этом сезоне Вагнер играть не будет.
Он будет играть в сезоне-2020/21, - заявил журналист на телеканале "Матч ТВ".
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку в чемпионате России. 20 июня команда возобновит сезон игрой против "Зенита".
Арустамян: Вагнер будет играть только в следующем сезоне
Известный инсайдер Нобель Арустамян объяснил, что ЦСКА сможет заявить Вагнера Лава только на следующий сезон.
Фото: sportbox
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