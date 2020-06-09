Нападающий недавно давал интервью корреспонденту-соотечественнику, после чего в СМИ появился этот материал, где он называл себя игроком ЦСКА. Однако позже клуб был исправлен на "Динамо".
"Это была не моя ошибка — ее совершил журналист, который брал у меня интервью. Я сказал, что счастлив в "Динамо" и готов помогать клубу, а он почему-то написал про ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему бы я мог совершить такую "ошибку" (улыбается)", - цитирует Н'Жи "Чемпионат".
Также 26-летний камерунец заявил, что его разозлила реакция людей, которые перепечатывали его интервью. По его словам, нужно проверять информацию перед публикацией.
Форвард перешел в "Динамо" летом 2019 года из "Марселя". В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей и 1 гол.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Н'Жи объяснил, почему его назвали игроком ЦСКА
Форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи прокомментировал неприятную ситуацию с его участие.
actucameroun.com
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