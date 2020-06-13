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Аджоев - о победе над ЦСКА: такая товарищеская игра очень важна

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА в товарищеском матче.
Фото: Myslo
"Арсенал" обыграл ЦСКА в товарищеском матче. Команды забили пять голов

"Такая товарищеская игра очень важна, была большая пауза, поэтому нужно обязательно иметь игровую практику, чтобы набрать форму. Показали хорошую игру и мы, и ЦСКА, это очень важно перед возобновлением чемпионата", - цитирует Аджоева ТАСС.

Чемпионат России, приостановленный с марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. Туляки в первом матче после возобновления сыграют дома со "Спартаком". ЦСКА на своем поле встретится с "Зенитом". Оба матча пройдут 20 июня.

Тульский "Арсенал" после 22 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.


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Теги: Аджоев Арсенал Тула ЦСКА
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