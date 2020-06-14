Напомним, чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 20 июня.
Сине-бело-голубые в первом матче после возобновления встретятся с ЦСКА. Матч пройдет 20 июня в Москве.
Ближайший матч сине-бело-голубые проведут против ЦСКА в Москве 20 июня.
"Стратегическая задача — не проигрывать на выезде конкурентам, тем более впереди еще визиты в Краснодар и Ростов. А дома — побеждать. Календарь у "Зенита" абсолютно нормальный. Да, пять из восьми игр на выезде, но что сделаешь. С другой стороны, фактор поддержки болельщиков не будет таким мощным. К тому же "Зенит" насыщен опытными футболистами. Фактор чужого поля на них не сильно влияет", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 50 очков. Отрыв от "Локомотива" составляет 9 баллов.
Орлов: cтратегическая задача "Зенита" - не проигрывать на выезде конкурентам, а дома - побеждать
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зениту" в оставшихся матчах нельзя проигрывать конкурентам.
Фото: ФК "Зенит"
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