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Орлов: cтратегическая задача "Зенита" - не проигрывать на выезде конкурентам, а дома - побеждать

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зениту" в оставшихся матчах нельзя проигрывать конкурентам.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 20 июня.

Сине-бело-голубые в первом матче после возобновления встретятся с ЦСКА. Матч пройдет 20 июня в Москве.

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут против ЦСКА в Москве 20 июня.

"Стратегическая задача — не проигрывать на выезде конкурентам, тем более впереди еще визиты в Краснодар и Ростов. А дома — побеждать. Календарь у "Зенита" абсолютно нормальный. Да, пять из восьми игр на выезде, но что сделаешь. С другой стороны, фактор поддержки болельщиков не будет таким мощным. К тому же "Зенит" насыщен опытными футболистами. Фактор чужого поля на них не сильно влияет", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 50 очков. Отрыв от "Локомотива" составляет 9 баллов.


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Теги: Орлов Зенит
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