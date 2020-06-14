- Не думаю, что после возобновления сезона "Локомотив" резко изменится. Даже не из-за того, что у тренера было не так много времени, а по причине достаточно короткой скамейки. Ну не уберет же Николич с поля Крыховяка или Миранчука. В нападении выбор не велик, да и в защите тоже, - цитируют Сенникова Известия.
Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "красно-зелеными" вступил в силу 1 июня. До него этот пост занимал Юрий Семин, контракт которого истек 31 мая.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов. Следующий матч "железнодорожники" проведут дома с "Оренбургом" 21 июня.
Сенников: не думаю, что после возобновления сезона "Локомотив" резко изменится
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников ответил на вопрос, изменится ли игра команды при новом тренере.
Фото: trenernefedov.ru
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