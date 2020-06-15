Ранее сообщалось, что игроку, чей контракт истекает этим летом, предложат новое соглашение по схеме "1+1".
- Смольников настоящий профессионал, конечно, он не может прыгнуть выше своей головы, но он добротный и полезный футболист. Тем более что официально неизвестно еще, по какой системе будет вопрос с лимитом на легионеров в следующем сезоне.
Поэтому Смольников добротный футболист и он, конечно, поможет "Зениту", - цитирует журналиста Sport24.
Напомним, что со следующего сезона возможно ужесточение лимита на легионеров до восьми иностранных игроков в заявке на сезон. В текущем чемпионате фланговый защитник провёл в рамках РПЛ восемь матчей и сделал одну результативную передачу.
Также Орлов, комментируя слухи об интересе "Наполи" к Сердару Азмуну, отметил, что иранский форвард уйдёт из "Зенита" лишь на повышение.
"Он не может прыгнуть выше своей головы". Орлов - о Смольникове
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу роли защитника Игоря Смольникова в "Зените".
Фото: zvezda-fc
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