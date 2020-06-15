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Николич: отрыв "Зенита" слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место

Наставник московской команды Марко Николич рассказал, что команда намерена занять второе место по итогам сезона.
Фото: © ФК "Локомотив"
"На нашей первой тренировке я поставил задачу попасть в Лигу чемпионов. Хотелось бы, конечно, догнать и перегнать "Зенит". Я привык быть первым. Но отрыв слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч Премьер".

Николич возглавил "Локомотив" 1 июня.

"Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России занимает второе место, набрав в 22 турах 41 очко. Отрыв от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков.

РПЛ, приостановленная с марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

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Теги: Николич Локомотив Зенит
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