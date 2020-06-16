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Ари пропустит остаток сезона из-за травмы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, что нападающий Ари не поможет команде в этом сезоне.
Фото: Чемпионат
- Будет ли сейчас "Краснодар" в оптимальном составе? Нет, думаю, в этом году мы не будем играть в оптимальном составе. Классона мы не увидим, Ари тоже получил травму, до конца сезона выбыл. У Спаича была неудачная операция. Рами вроде бы набрал форму, но он не готов на сто процентов, - сказал Мусаев в эфире России 24.

Известно, что Ари получил серьезную травму во время тренировочной двусторонней игры около месяца назад. В текущем сезоне бразилец с российским паспортом забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 18-ти матчах за "Краснодар".

Вчера было объявлено, что Мурад Мусаев официально занял должность главного тренера команды. Ранее он не мог этого сделать, так как не имел должного типа тренерской лицензии. Теперь наставник может руководить командой с бровки поля, принимать участие в интервью и пресс-конференциях.

В рамках 23-го тура "Краснодар" проведет домашний матч с московским "Динамо" 21 июня.


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Теги: Ари Мусаев Краснодар
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