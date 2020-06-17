Ранее в интервью Чемпионату игрок сказал: "Нас соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки".
Представители РФС уже выразили готовность рассмотреть слова Дьякова и изучить этот вопрос.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Сегодня мы публиковали фрагменты его большого интервью. В нем он говорил о Путине и Зеленском, о зарплатах футболистов, а также о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации.
РФС рассмотрит слова Дьякова о денежной мотивации игроков "Ростова"
В Российском футбольном союзе отреагировали на слова бывшего защитника "Ростова" Виталия Дьякова о предложении денег от других команд.
Фото: РИА Новости
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