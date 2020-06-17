"Произошедшее в "Ростове" – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. "Ростову" нужно было быть трижды внимательными, всё было расписано – как, когда и сколько готовиться, как проходить тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в "Ростове" шесть случаев заражения!" - цитирует Созина "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что Еременко, Хаджикадунич, Байрамян, Норманн, Попов и Логашов логашов заразились коронавирусом. Команда ушла на двухнедельный карантин.
"Ростов" в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 38 очков в 22 турах. Команда Валерия Карпина занимает 4-е место в турнирной таблице. 19 июня "Ростов" должен играть с "Сочи".
Карпин: будут ли теперь технические поражения? Я не знаю
В "Ростове" вспышка коронавируса. Что дальше: "технари", игра "молодежкой", переносы или конец сезона?
Официально: "Ростов" уходит на двухнедельный карантин
"Преступление против России". Созин прокомментировал новость о шести заразившихся в "Ростове"
Члена комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказался о том, что шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом.
Фото: Getty Images
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