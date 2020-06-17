Сегодня стало известно, что у 6 игроков "Ростова" положительный тест на коронавирус. Команда Валерия Карпина ушла на двухнедельный карантин.
"У меня нет готового решения. Его должны найти РПЛ и РФС. Какую игру нужно переносить? Все четыре? Если переносить матчи, то куда? РПЛ ведь планирует в начале августа начать новый сезон. В руководстве РФС говорили, что если нет условий для переноса, то это техническое поражение", - цитирует Мещерякова "Спорт-экспресс".
РПЛ приостановлена с марта из-за пандемии коронавируса. 19 июня турнир возобновится. "Ростов" должен сыграть на выезде с "Сочи".
"Ростов" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков.
Мещеряков: в руководстве РФС говорили, что если нет условий для переноса, то это техническое поражение
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о шести случаях заражения коронавирусом в "Ростове".
Фото: © ФК "Локомотив"
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