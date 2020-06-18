31 мая истёк контракт "Локомотива" и Юрия Сёмина. С 1 июня к работе с московским клубом приступил Николич. С первых дней он столкнулся с негативной реакцией со стороны болельщиков "Локо", которые остались недовольны заменой тренера.
"Знаком ли с Николичем? Очень хорошо. Ему только сорок лет, но в нашей профессии он давно. Это амбициозный тренер, который не боится рисковать. Перед тем, как принять предложение "Локомотива", он звонил мне, расспрашивал о клубе, команде, российском футболе. Думаю, первой и самой большой проблемой, которую предстоит решать Марко, станет налаживание контакта с болельщиками, которые боготворили Сёмина", - цитирует Божовича "Спорт-Экспресс".
Также специалист предположил, что Николич сможет исправить ситуацию в случае положительных результатов "Локомотива".
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Божович назвал главную проблему, с которой столкнётся Николич в России
Главный тренер "Крылья Советов" Миодраг Божович поделился мнением о новом наставнике "Локомотива" Марко Николиче.
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