Ранее стало известно, что сразу шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом. Из-за этого проведение матча с "Сочи" оказалось под угрозой. Дончане всем составом были помещены на карантин, в Сочи отправился молодёжный состав.
"Ростов" выразил намерение доиграть чемпионат. Также южане опровергли слухи, согласно которым в клубе не соблюдали медицинский протокол, что и привело к заражению.
"Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. ”Ростов" соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал ”Ростов", не застрахован никто", - говорится на сайте клуба.
В "Ростове" заверили, что соблюдали медицинский регламент
Пресс-служба "Ростова" выступила с официальным заявлением перед матчем 23-го тура с "Сочи".
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