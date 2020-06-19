Агент Рами отреагировал на слова владельца "Сочи"

Ранее Ротенберг назвал французского футболиста обманщиком, который скрыл свою травму перед подписанием контракта.
"Это невероятно… После клубного медосмотра все было в порядке. Он разорвал контракт с "Фенербахче", чтобы подписать с "Сочи". Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?" - цитирует агента Sport24.
Рами подписал контракт с "Сочи" зимой 2020 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона. Футболист не провел за новый клуб ни одного матча.
34-летний Рами является чемпионом мира в составе сборной Франции. Также футболист с "Севильей" выигрывал Лигу Европы, а "Лиллем" - Кубок Франции.
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Агент защитника Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз прокомментировал слова владельца "Сочи" Бориса Ротенберга.
Фото: RT News
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