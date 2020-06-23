Контракт Сёмина с "Локомотивом" истёк 31 мая. В итоге тренер покинул команду, его сменил Марко Николич.
После ухода из "Локомотива" Сёмин жёстко прошёлся по руководству клуба. Он фактически обвинил Кикнадзе и других руководителей в коррупционных схемах.
"Пытался ли поговорить с Сёминым по-человечески? Пытался. Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга не стесняясь в выражениях, при всём моём уважительном отношении к людям старше меня. Сёмин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба", - цитирует Кикнадзе "Спорт-Экспресс".
Кикнадзе: пытался с Сёминым поговорить по-человечески. Два часа орали друг на друга, не стесняясь в выражениях
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что хотел урегулировать конфликт с бывшим наставником команды Юрием Сёминым.
Фото: ТАСС
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