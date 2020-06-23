Сообщалось, что после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23 тура РПЛ Гончаренко заявил игрокам о своём желании уйти и уехал в Белоруссию.
В понедельник ЦСКА объявил, что готовить команду к "Динамо" будет Сергей Овчинников в связи с плохим самочувствием Гончаренко.
- Я думаю, что Гончаренко переживает в этой сильной стрессовой ситуации. Знаю, что он сильный мужик, он выйдет из этой ситуации. Наверное, надо отдохнуть ему пока.
Гончаренко – мой близкий человек. Всегда и во всем желаю ему удачи. Мне не удалось еще с ним переговорить, поэтому комментировать что-либо невозможно. Он сильный человек, и я уверен, что он 100% решит ситуацию правильно, - приводит слова Газизова metaratings.
После 23 туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России.
Газизов: Гончаренко – сильный мужик. Он выйдет из этой ситуации
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможную отставку наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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