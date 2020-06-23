"Сельта" предложила "Локомотиву" 6 млн евро за Смолова

Испанский клуб планирует оставить нападающего Федора Смолова в команде и предложил " Локомотиву " за российского игрока 6 миллионов евро.

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Об этом сообщает Cadena SER. Это предложение будет актуально лишь в том случае, если "Сельта" сохранит место в Примере. Бонусом к трансферу могут послужить дополнительные 2 миллиона за удачные выступления форварда.



Федор Смолов провел за испанцев 9 матчей и забил 1 гол. Аренда рассчитана до конца сезона.



"Сельта" находится на 16-й строчке таблицы, у команды 30 очков. Следующий тур "кельты" проведут сегодня против "Реал Сосьедада". Начало в 20.30 по мск.