Об этом сообщает Cadena SER. Это предложение будет актуально лишь в том случае, если "Сельта" сохранит место в Примере. Бонусом к трансферу могут послужить дополнительные 2 миллиона за удачные выступления форварда.
Федор Смолов провел за испанцев 9 матчей и забил 1 гол. Аренда рассчитана до конца сезона.
"Сельта" находится на 16-й строчке таблицы, у команды 30 очков. Следующий тур "кельты" проведут сегодня против "Реал Сосьедада". Начало в 20.30 по мск.
"Сельта" предложила "Локомотиву" 6 млн евро за Смолова
Испанский клуб планирует оставить нападающего Федора Смолова в команде и предложил "Локомотиву" за российского игрока 6 миллионов евро.
Фото: Getty Images
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