Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Бавин и Августиняк.
"Как могли, пытались волнение снять. Мы робко начали игру, что-то изменилось во втором тайме, но за 90 минут не создать ни одного момента — это фиаско. "Урал" был лучше, они играли на уровне РПЛ", - сказал Побегалов в эфире "Матч премьер".
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Шинник" занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.
Наставник "Шинника": не создать ни одного момента за матч - это фиаско
Главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов высказался о четвертьфинальном матче Кубка России с "Уралом".
Фото: © РИА Новости
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