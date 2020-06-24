Напомним, в мае стало известно, что Погребняк заболел коронавирусом. Позже футболист сообщил, что полностью здоров.
Сегодня "Урал" в четвертьфинале Кубка России одержал победу над "Шинником" со счетом 2:0. В полуфинале екатеринбургский клуб сыграет с "Химками".
"Погребняк и в среду мог играть в полуфинале Кубка России, если бы не дисквалификация. Думаю, главный тренер дал бы ему время. Павел уже может выходить на поле и готов играть", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Погребняк в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах и забил 2 гола.
"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 23 турах 25 очков.
Президент "Урала" сообщил, что Погребняк готов играть
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что форвард Павел Погребняк готов играть.
Фото: © РПЛ
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