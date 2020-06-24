По словам Балашова, результаты показали отрицательный результат. Также он отметил, что в клубе у всех тесты оказались отрицательными.
"Арсенал" в 24-м туре чемпионата России встретится в гостях с "Ростовом". Встреча состоится 27 июня.
"Чемпионат"
Гендиректор тульского "Арсенала" рассказал, что он не болен коронавирусом
Генеральный директор туляков Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что он заразился коронавирусом.
Фото: © ФК "Арсенал" Тула
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