Президент РПЛ Прядкин отреагировал на случаи заражения коронавирусом в "Оренбурге"

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о том, что в "Оренбурге" выявлены случаи заражения коронавирусом.
"Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование", - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ в телеграме.

Он отметил, что результаты расследования станут известны в скором времени.

Сегодня известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграме сообщил, что в "Оренбурге" зафиксированы случаи заражения COVID-19 и команда ушла на карантин.

Позже журналист Иван Карпов сообщил, что в клубе у шести человек выявлен коронавирус.

Чемпионат России возобновился 19 июня. Коронавирус после этого был выявлен в "Ростове" и "Динамо".

Арустамян сообщил, что "Оренбург" сел на карантин из-за эпидемии коронавируса

В "Оренбурге" более шести игроков заболели коронавирусом


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Теги: Прядкин Оренбург Коронавирус
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