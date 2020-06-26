"Зараженных в футбольном "Оренбурге" много — не исключено, что весь клуб закроют на карантин.
Роспотребнадзор по Московской области сегодня решит, допускать ли до тренировок основу "Динамо" — тех, кто не заражен.
Ростов также в ожидании информации от местного РПН. Сегодня также должен быть ответ. Согласно календарю, 27 июня у "Ростова" встреча с тульским "Арсеналом". Здесь присутствует вариант, что сыграют за Ростов те же футболисты, что играли против "Сочи". Но надежда остаётся, что карантин с главной команды снимут", - написал Арустамян в телеграме.
Напомним, в "Оренбурге" выявлено 8 случаев заражения, 6 из которых - у футболистов. Также коронавирусом болеют футболисты "Ростова" и "Динамо".
Арустамян: существует вероятность, что за "Ростов" против "Арсенала" сыграют те же, что играли против "Сочи"
Комментатор Нобель Арустамян не исключает, что "Ростов" будет играть с "Арсеналом" воспитанниками.
Фото: РИА Новости
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