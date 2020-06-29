Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, на данный момент о расторжении контракта с игроком не идёт речи. Тедеско намерен дать шанс Гулиеву на летних сборах и планирует принимать решение насчёт судьбы игрока лишь по итогам подготовки команды к следующему сезону.
Ранее сообщалось, что Гулиев позволил себе в грубой форме не согласиться со словами одного из членов тренерского штаба москвичей.
Источник: Гулиев получит ещё один шанс в "Спартаке"
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско намерен дать шанс полузащитнику Аязу Гулиеву.
Фото: soccer.ru
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