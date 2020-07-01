Зайнутдинов: мечтаю выиграть трофей с клубом

Полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутдинов рассказал о мечте выиграть трофей с клубом.
Фото: ФК "Ростов"
"Хочется поиграть в составе "Ростова" хотя бы в Лиге Европы. Это же совсем другой уровень, другой футбол, другие команды. И, конечно, хочется выиграть трофеи в составе нашего клуба – для нашего города, наших болельщиков. Если брать мечту, связанную с "Ростовом", то это выиграть трофей", – сказал футболист.

22-летний Зайнутдинов перешел в "Ростов" из "Астаны" в январе 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Валерия Карпина 41 очко. Сегодня ростовчане в рамках 25-го тура примут дома "Краснодар".

ФК "Ростов"


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Теги: Зайнутдинов Ростов
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