"Буду всегда благодарен". Мельгарехо рассказал о впечатлениях от России и россиян

Бывший полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал об отношении к России и о своём будущем.
Фото: РИА "Новости"
Футболист выступал в России с 2013 года. Сперва он на протяжении двух сезонов защищал цвета "Кубани", а затем перешёл в "Спартак". Московский клуб парагваец покинул летом 2020 года по истечении контракта.

"Сейчас я нахожусь в поисках новой команды. У меня есть варианты, но пока нужно подождать. Определённости ещё нет.

Я буду всегда благодарен России и людям, которые там живут. В России я провёл свои лучшие моменты в "Спартаке". Русские люди более закрытые, чем европейцы, поэтому их нужно получше узнать. Но когда знакомишься с ними, мнение меняется. За семь лет, которые я там прожил, я ни разу не столкнулся с плохим отношением", - цитирует Мельгарехо D10.


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Теги: Спартак Мельгарехо
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