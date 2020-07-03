Ранее сообщалось, что "Сочи" придётся заплатить 40 млн рублей, чтобы Кокорин, арендованный краснодарцами у "Зенита", сыграл в матче 27-го тура.
"Эта величина далека от реальных контрактных условий", — цитирует Медведева Sport24.
Матч "Сочи" - "Зенит" будет проходить 8 июля.
Гендиректор "Зенита" опроверг слухи, согласно которым "Сочи" должен заплатить 40 млн руб, чтобы Кокорин сыграл против питерцев
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым ФК "Сочи" должен заплатить крупную сумму за участие форварда Александра Кокорина в матче команд.
Фото: РИА "Новости"
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