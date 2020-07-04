- Сегодня "Тамбов" будет играть смело, и этим может воспользоваться "Спартак". Сейчас красно-белые любят играть вторым номером. Контратаки - их конёк.
Конечно, отсутствие Зобнина скажется на игре, но отсутствие Мелкадзе же будет гораздо более важным для "Тамбова", нежели отсутствие Зобнина, - цитирует Калиниченко Чемпионат.
Напомним, полузащитник красно-белых Роман Зобнин пропустит игры с "Тамбовом" и "Локомотивом", так как он получил дисквалификацию на два матча за удар по лицу Ивана Облякова в игре прошлого тура с ЦСКА.
Нападающий Георгий Мелкадзе принадлежит "Спартаку и по условиям арендного соглашения не сможет помочь "Тамбову" в игре против москвичей. Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что за выход на поле Мелкадзе нужно заплатить 3-5 млн рублей, однако у клуба нет таких денег.
Матч состоится сегодня. Начало в 18.30 по мск.
Калиниченко: отсутствие Мелкадзе будет гораздо более важным для "Тамбова", чем отсутствие Зобнина
Экс-игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт на телевидении Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" и "Тамбова" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: Чемпионат
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