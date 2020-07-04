"Болельщики не представляют, в каком стрессе мы постоянно находимся". Парфенов - о коронавирусе

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов рассказал, как команда готовится к матчам в период пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Урал"