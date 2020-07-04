- Честно, каждый день после тестирования, думаешь, как бы чего не случилось. Читаю шутки по этому поводу, но болельщики не представляют, в каком стрессе мы постоянно находимся. Стараемся максимально соблюдать меры безопасности, -цитирует Парфенова Sportbox.
Также специалист отметил, что несмотря на все мероприятия по профилактике болезни, никто не застрахован от заражения. По словам тренера, в команде продолжается домашний режим самоизоляции, переселение на базу не планируется.
Сегодня команда Дмитрия Парфенова в рамках 26-го тура чемпионата России сыграет с "Уфой". Встреча начнется в 16:30 мск.
"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 набранным очком. У "Уфы" - 7-я строчка и 32 балла.
"Болельщики не представляют, в каком стрессе мы постоянно находимся". Парфенов - о коронавирусе
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов рассказал, как команда готовится к матчам в период пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Урал"
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