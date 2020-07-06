Петербургский клуб вчера в рамках 26-го тура чемпионата России обыграл "Сочи" и досрочно стал чемпионом.
Нобоа выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год. В его активе 22 матча за клуб и 1 гол.
"У меня там есть много друзей, недавно был там. Смотрю их, поддерживаю, переживаю. Реально рад, что они уже получили чемпионство. Звонил ли уже кому-то? Конечно, с Дриусси, Вильмаром разговаривал. Написал сообщение тренеру Вильяму, Сергею…" - цитирует Нобоа Sport24.
Матч между "Зенитом" и "Сочи" в рамках 27-го тура РПЛ состоится 8 июля.
"Сочи" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков.
Нобоа в нынешнем сезоне провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Нобоа: у меня в "Зените" много друзей, рад, что они стали чемпионами
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что следит за результатами "Зенита".
Фото: РИА Новости
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