- Знаю, что недавно у "Локомотива" сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили "Локо" как раз когда пришел Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждет интересная встреча. Соперник силен. Но мы знаем, как действовать, - цитирует Жиго сайт "Спартака".
Матч первого круга между московскими командами завершился разгромом красно-зеленых со счетом 3:0. Это был первый официальный матч главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
По итогам 26-ти туров красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. У "Локомотива" 49 баллов и 2-я строчка.
Затем в нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" останется провести 3 матча: против "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
"Мы ведь разгромили их как раз когда пришел Тедеско". Жиго - перед матчем с "Локомотивом"
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго поделился эмоциями перед игрой с "Локомотивом" в рамках 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!